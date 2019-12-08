Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье. В частности, речь идет о введении трех разных типов рабочих виз и создании балльной системы оценки въезжающих в Соединенное Королевство иностранцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Виза типа "Исключительный талант" будет выдаваться лицам, имеющим серьезные заслуги на научном, предпринимательском или культурном поприще. Во вторую категорию попадут квалифицированные работники, имеющие предложение о работе в Великобритании. Виза третьего типа будет предназначена для трудовых мигрантов с низким уровнем профессиональных навыков. Премьер отметил, что представители первой и второй категорий будут иметь высокие шансы на получение вида на жительство, а затем и гражданства страны в отличие от людей, получивших визу последнего типа.

Новая система будет опираться на австралийский опыт и позволит, по мнению Джонсона, "вернуть контроль за границами" страны после выхода из ЕС. С этой целью планируется расширить полномочия правительственного комитета по миграции.

Джонсон подчеркнул, что новые меры нацелены на снижение числа трудовых мигрантов, однако они не будут носить радикальный характер. "Это не развод мостов и не закрытие дверей, это далеко не так. Британия останется открытой миру, но открытой для всего мира и на справедливых условиях", - заявил премьер. Речь идет о предоставлении равных условий мигрантам из ЕС и всего остального мира.