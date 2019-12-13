Ранее источник в Консервативной партии сообщил РИА Новости, что основные министры в правительстве Джонсона сохранят посты, а назначения начнутся на следующей неделе.

После публикации данных об итогах голосования Джонсон пообещал увеличить финансирование Национальной службы здравоохранения и реализовать Brexit без всяких "но" и "если". Завоеванное консерваторами на выборах абсолютное большинство в палате общин поможет правительству осуществить Brexit в конце января 2020 года.