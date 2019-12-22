В Берлине из-за подозрительного предмета эвакуирована рождественская ярмарка на площади Брайтшайдплац, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Три года назад на этой площади был устроен теракт. Тогда тунисец Анис Амри на угнанном грузовике ворвался на площадь и насмерть задавил 12 человек, еще 48 получили ранения.

В этот раз на площади, где проходит базар, был найден подозрительный сверток. Эвакуация прошла спокойно, передает телеканал "Россия 24". Также были эвакуированы люди из Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма.

На месте ЧП идет полицейская операция. Задержаны двое сирийцев-исламистов, находящихся в списке потенциальных террористов. У обоих есть опыт работы со взрывчаткой. На одного из задержанных есть ордер на арест, выданный в США.