США заявили, что добыча нефти в мире будет сокращена

Член руководства железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон сообщил в четверг в Twitter, что обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможность сокращения предложения нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки в свете распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что провел отличную беседу с российским [министром Александром] Новаком. Хотя обычно мы конкурируем, мы согласились, что из-за COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание] требуется беспрецедентный уровень международного сотрудничества. Обсудили сокращение предложения [нефти] на 10 млн баррелей в сутки, - написал Ситтон. - С нетерпением жду возможности вскоре поговорить с [наследным] принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом".

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия договорятся о сокращении мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Во вторник американский лидер заявил, что Россия, США и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Прекращение действия соглашения привело к падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за распространения нового коронавируса.