https://news.day.az/world/1219479.html Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 736
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 736
Число заразившихся коронавирусом в Армении возросло до 736.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Отмечается, что семь человек скончались, 43 - выздоровели.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре