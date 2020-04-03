Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 736

Число заразившихся коронавирусом в Армении возросло до 736.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что семь человек скончались, 43 - выздоровели.