Неудачная посадка пассажирского авиалайнера из-за мощного ветра попала на видео

Пассажирский авиалайнер Airbus A320 не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за мощных порывов ветра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видеозапись его неудачной посадки появилась в Twitter-аккаунте @JacdecNew, посвященном авиационным инцидентам.

На ролике самолет авиакомпании Iberia Express, раскачивающийся из стороны в сторону из-за шторма, подлетает к взлетно-посадочной полосе. Однако прямо перед приземлением лайнер резко разворачивает влево и сносит с курса. После этого пилот снова набрал высоту и ушел на второй круг.

Как сообщили в Telegram-канале AviaNews, речь идет о лайнере, выполнявшем рейс из Мадрида в Сантьяго-де-Компостела. "Из-за сильного порыва ветра в финальной стадии приземления самолет очень сильно отклонился от осевой линии взлетно-посадочной полосы", - пояснили администраторы канала.