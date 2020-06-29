https://news.day.az/world/1248912.html Экс-премьера Франции приговорили к 5 годам тюрьмы
Экс-премьера Франции приговорили к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Скандал разгорелся, когда СМИ сообщили, что супруга экс-премьера Пенелопа восемь лет получала зарплату в качестве его помощника, когда Фийон был премьером. Позднее Фийон пожаловался на СМИ за клевету.
Из пяти лет три года тюрьмы Фийону назначено условно. Его супруга также признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюрьмы условно.
Защита экс-премьера намерена оспорить приговор.
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