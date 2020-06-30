В МАГАТЭ зафиксировали выброс радиации в Европе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) устанавливает источник радиационного выброса в Европе. Об этом сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

По его словам, есть надежда, что государства-члены предоставят МАГАТЭ соответствующую информацию и данные. Это позволит продолжать работать и информировать общественность.

При этом Гросси поспешил успокоить страны северной Европы, отметив, что уровни, о которых было доложено МАГАТЭ, являются очень низкими. Они не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Между тем, 33 страны уже добровольно предоставили агентству информацию о том, что на их территории не происходило выбросов радиации в атмосферу.