Кадры страшного торнадо в Италии

В Сети опубликовано видео страшного торнадо в Италии. Ролик появился на странице @leseieventisei_ в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На этих кадрах запечатлено, как торнадо "выходит" на берег и все сметает на своем пути, раздаются крики людей.

Напомним, что в Атлантическом и Тихом океане начался сезон смерчей. 4 августа сразу два из них вышли на сушу - ураган "Исайя" на востоке США (также обрушился на Канаду) и тайфун "Хагупит" на востоке Китая. Примечательно, что в обоих случаях максимальная скорость ветра составляла 136,8 км/ч. Ранее от "Исайи" пострадали Доминикана, Пуэрто-Рико, Теркс и Кайкос и Багамские острова.