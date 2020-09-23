Шесть заключенныхв Дагестане вырыли подкоп и сбежали из колонии

В Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Об этом сообщили в региональном УФСИН, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ЧП произошло 22 сентября. Охрана во время обхода обнаружила подкоп на контрольно-следовой полосе. Сразу после этого заключенных пересчитали, и обнаружили пропажу шести человек.

На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки. Также по горячим следам направлены группы преследования.