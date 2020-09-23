https://news.day.az/world/1273168.html Шесть заключенныхв Дагестане вырыли подкоп и сбежали из колонии
Шесть заключенныхв Дагестане вырыли подкоп и сбежали из колонии
В Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Об этом сообщили в региональном УФСИН, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
ЧП произошло 22 сентября. Охрана во время обхода обнаружила подкоп на контрольно-следовой полосе. Сразу после этого заключенных пересчитали, и обнаружили пропажу шести человек.
На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки. Также по горячим следам направлены группы преследования.
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