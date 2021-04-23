Мощный град обрушился на Москву

23 апреля в районе обеда на столицу обрушился мощный град с грозой.

Ранее синоптики предупреждали, что погода в Москве в этот день будет теплой, но без дождей и гроз обойтись не получится.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cообщалось, что воздух прогреется до 14-16 градусов, но ночью столбики термометров, возможно, опустятся до +4.

О проделках стихии предупредили и в главном управлении МЧС Москвы. Спасатели предостерегли столичных автомобилистов от движения на высоких скоростях, а также от нарушения дистанции между транспортными средствами. Также в МЧС посоветовали не парковать автомобили под деревьями.