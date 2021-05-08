Возросло число жертв крушения метромоста в Мехико

Спустя четыре дня после крушения метромоста в Мехико еще один из пострадавших скончался в больнице - общее число жертв достигло 26, в госпиталях остаются 33 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом следует из данных городского правительства.

"По состоянию на 21:00 7 мая госпитализированы 33 человека, скончались 26 человек, 53 пациента выписаны из больниц, местонахождение еще одного неизвестно", - говорится на сайте правительства Мехико.

Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени.

Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.

Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. 5-7 мая в Мексике были объявлены днями национального траура.