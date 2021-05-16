В России столкнулись два катера - есть погибшие
Два катера столкнулись в воскресенье на реке в Саратовской области РФ, в результате два человека погибли.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС РФ Наталия Куличенкова.
Сообщение о столкновении двух катеров на реке Каюковка в Энгельсском районе поступило в МЧС в 13.18.
"По предварительным данным, столкнулись два катера: один - "Прогресс", второй устанавливается. В одном катере были мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, (они - ред.) не пострадали, находятся на берегу", - сказала Куличенкова.
Она отметила, что на месте находятся экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция, обстоятельства происшествия выясняются.
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