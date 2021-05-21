В США назревает скандал со слежкой за журналисткой CNN

В Вашингтоне назревает новый скандал со слежкой за журналистами. Минюст сообщил корреспонденту CNN Барбаре Старр о том, что два месяца отчеты о ее телефонных звонках и электронных письмах ложились на стол президенту Трампу.

Бывший хозяин Белого дома знал немного: только о времени и продолжительности телефонных разговоров и адресатах электронных писем, но Барбара Старр на CNN занимается освещением деятельности Пентагона и имеет свои источники среди высших генералов страны. И все это еще раз доказывает, что бывший президент откровенно не доверял военному ведомству. Это уже второй случай слежки за представителями американской прессы. Ранее Минюст заявлял, что прежнее руководство ведомства интересовалось контактами репортеров Washington Post.

Корреспондент CNN Барбара Старр была объектом внимания в июне и июле 2017-го. Как и в случае с репортерами Washington Post, Минюст получил данные только о времени и продолжительности звонков и номерах, на которые они совершались, содержание писем также не было доступно ведомству.

Теперь глава CNN требует встречи с Минюстом, настаивая, что подобные действия нарушают нормы о свободе прессы. В ведомстве обещают организовать встречу и разрешить все озабоченности. Решение по Старр было принято при Трампе, оправдываются нынешние представители Минюста.