На границе Беларуси и ЕС скопилось более 2700 грузовиков

На пунктах пограничного контроля на границе Беларуси со странами Европейского союза скопилось более 2 700 грузовиков. Как передает Day.Az, об этом сообщает "БелТА" со ссылкой на данные Госпогранкомитета Белоруссии.

На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Брузги" стоят более 190 грузовиков, перед "Берестовицей" - более 80, перед "Козловичами" - более 150.

Самые большие очереди на границе с Литвой: перед пунктом пропуска "Видзы" в очереди стоят свыше 180 фур, перед "Котловкой" - более 370, у "Каменного Лога" - более 470, в "Беняконях" - более 340, а у "Привалка" - более 250.

Также на границе с Латвией у пункта "Григоровщина" скопилось более 310 грузовиков, а на пункте пропуска "Урбаны" - свыше 340.