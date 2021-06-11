США приостановили поставки вакцины Johnson & Johnson

Поставки вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson внутри США приостановлены.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, американские власти пошли на такую меру, чтобы израсходовать накопившиеся запасы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) пока исключили препарат из еженедельного распределения вакцин. В настоящее время в США было использовано лишь чуть более половины из 21 млн доз, распределенных по территории страны.

Как отмечает издание, процент привившихся вакциной Johnson & Johnson меньше чем препаратами компаний Moderna или Pfizer, что может быть следствием временной приостановки в апреле использования прививки J&J из-за случаев образования тромбоза после вакцинации среди женщин.

В четверг федеральные власти продлили максимальный срок хранения вакцины Johnson & Johnson с 3 до 4,5 месяцев, однако, по сведениям газеты, у местных властей пока нет понимания относится ли это разрешение к ранее доставленным партиям.

13 апреля ЦКПЗ и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса разработанной подразделением J&J - компанией Janssen из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали 15 случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, три пациентки умерли. Ограничения на использование препарата были сняты через 11 дней, 24 апреля.