Змеи выползли в квартиру женщины через унитаз

Две змеи выползли из унитаза в квартире жительницы Саратова.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, женщина сама рассказала о произошедшем на странице "Типичный Юбилейный" в Instagram.

Она вызвала спасателей, два часа простояв на диване со своим ребенком на руках. Специалисты поймали одну змею и сообщили, что это домашний питон. После этого рептилию отвезли в ветклинику, определили ее владельца по клейму и нашли телефон.

"Позвонили ему, и он без угрызения совести сообщил, что смыл трех змей в унитаз с крысами три дня назад", - написала женщина.

Вторую змею нашли позднее, она вылезла из-под дивана. Саратовчанка теперь боится, что у них в квартире может оказаться еще и третья змея, так как у нее с нерадивым соседом может быть общий стояк.