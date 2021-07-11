https://news.day.az/world/1360556.html Скончался представитель медиа, на которого напали во время акции в Грузии
Скончался представитель медиа, на которого напали во время акции в Грузии
Представитель медиа, подвергшийся нападению и пострадавший 5 июля в ходе акций противников ЛГБТ-сообщества в Грузии, умер в больнице.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оператор "Pirveli TV" Лексо Лашкарава скончался в больнице, где находился на лечении несколько дней. Причины его смерти пока не установлены.
Отметим, по факту нападения на сотрудника медиа полиция задержала двух человек.
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