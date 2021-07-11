Скончался представитель медиа, на которого напали во время акции в Грузии

Представитель медиа, подвергшийся нападению и пострадавший 5 июля в ходе акций противников ЛГБТ-сообщества в Грузии, умер в больнице.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оператор "Pirveli TV" Лексо Лашкарава скончался в больнице, где находился на лечении несколько дней. Причины его смерти пока не установлены.

Отметим, по факту нападения на сотрудника медиа полиция задержала двух человек.