В Грузии за последние сутки выявлено 1862 случая заражения COVID-19

За последние сутки в Грузии выявлено 1862 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 11 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 379 673, число умерших - 5 479.

Вылечились 360 558 человек.