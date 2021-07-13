https://news.day.az/world/1361057.html В Грузии за последние сутки выявлено 1862 случая заражения COVID-19
В Грузии за последние сутки выявлено 1862 случая заражения COVID-19
За последние сутки в Грузии выявлено 1862 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 11 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 379 673, число умерших - 5 479.
Вылечились 360 558 человек.
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