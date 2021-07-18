Назван сценарий возможного распада Евросоюза

Европейский союз (ЕС) может распасться, если страны организации подобно Венгрии и Польше будут "наносить вред" ей. Такой возможный сценарий развития событий назвал бывший глава Евросовета Дональд Туск в интервью польскому телеканалу TVN24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рассуждая о споре между польскими властями и Евросоюзом относительно работы дисциплинарной палаты Польши и соблюдения постановлений, вынесенных судом Европейского союза, он признал, что имеет место последовательное ужесточение отношений между Польшей и Европейским союзом и его институтами.

По его мнению, это может привести к ослаблению Евросоюза, подрыву авторитета организации и, в конце концов, к выходу Польши из ЕС. "Это не только в Польше, у нас есть Венгрия, недостатка в напряженности нет", - добавил Туск.

По его мнению, если появятся и другие страны, которые будут настаивать на нанесении вреда Евросоюзу, это может означать конец организации. "Власть имущие в Польше и Венгрии сознательно или неосознанно работают рука об руку с Кремлем, который не скрывает, что ослабление Евросоюза является его стратегической целью", - подчеркнул Туск.

Экс-глава Евросовета отметил, что распада не произойдет завтра и подобный сценарий может развиваться годами, но он вспомнил разговор с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который обещал ему, что британское государство точно не выйдет из ЕС, но через полгода случился Brexit.