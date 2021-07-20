По президентскому дворцу в Афганистане выпустили ракеты

Несколько реактивных снарядов было выпущено по президентскому дворцу в Кабуле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

По данным агентства, ракеты были выпущены по дворцу во время молитв в честь праздника Курбан-байрам, на которых присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани и другие высокопоставленные лица.

Информации о жертвах пока не поступало. Снаряды взорвались недалеко от президентского дворца.