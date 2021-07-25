Известный медицинский журнал посчитали виновником пандемии COVID-19

Один из самых известных и авторитетных медицинских журналов The Lancet посчитали виновником пандемии коронавируса, а также обвинили в сокрытии фактов об опасности COVID в Ухане. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Британский медицинский исследователь, а также директор Wellcome Trust Джереми Фаррар написал в своей книге о том, что издание с первых дней появления коронавируса в Ухане якобы имело доступ к исследованиям, которые доказывали передачу вируса от человека к человеку. По мнению Фаррара, редакция в этих условиях работала непрофессионально, так как не стала публиковать данные "отважных китайских ученых", а также не обратилась к мнению известных медиков. Критик считает, что журналисты не стали печатать эти статьи, поскольку находились под давлением китайских властей.

Автор книги напомнил также, что уже в декабре 2019 года китайские ученые заявляли о чрезвычайной опасности COVID-19 в связи с тем, что его могут передавать не имеющие симптомов люди. Быстрые действия редакции, а также ответственность могли спасти мир от пандемии, считает Фаррар.

С исследователем согласился и британский политик Боб Сили.

"В то время, когда каждая секунда была на счету, The Lancet полагался только на эксклюзивную информацию о неизвестном вирусе, вместо того чтобы как можно быстрее сделать ее достоянием общественности", - заявил он.

Политик также считает, что журнал должен был проинформировать мировых ученых, врачей и экспертов в области общественного здравоохранения как можно быстрее.