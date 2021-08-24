Экокатастрофа в России: гибнут рыбы и птицы

Жуткий запах из трубы, ведущей к водоему в деревне, начал беспокоить местных жителей еще в июле этого года. Позже люди начали замечать, что в деревне умирают, птицы, рыба и домашние животные, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Министерство экологии и природопользования Москвы заявило, что по результатам проверки, проведенной после сообщения жителей деревни Новогородово в Подмосковье о массовой гибели рыбы и птиц, было установлено, что в приток реки Рогожки сбрасывали стоки с территории технопарка, расположенного неподалеку.

Ранее, в июле, жители Подольского района начали жаловаться на мор рыбы в деревенском пруду, позже в августе вблизи водоема люди заметили сильный запах, который мешал людям спать. Мертвой рядом обнаруживали и птицу. По факту данного инцидента в конце июля Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении. Специалисты подтвердили факт массовой гибели живности в указанном районе.

"В ходе расследования установлено, что сброс сточных вод осуществлялся ООО "Стройинвест" с территории индустриального парка "Сынково", расположенного вблизи деревни Новогородово. В рамках административного расследования назначена экспертиза, проведен отбор проб сточных вод. По результатам лабораторных исследований будет принято процессуальное решение", - рассказал РЕН ТВ первый замминистра экологии и природопользования Московской области Леонов.

Представитель технопарка в беседе с РЕН ТВ заявил, что на территории предприятия складируются товары народного потребления.

"У нас много складов, где находятся товары народного потребления. Никаких вредных производств и вредных веществ быть не может. Все очистные сооружения оформлены в установленном порядке, проводятся регулярные замеры, и информация предоставляется проверяющим органам", - уточнил представитель УК технопарка Кирилл Маракулин, добавив, что компания "максимально открыта к работе с ведомствами" по данному поводу.

В компании отметили, что санкционированный сброс в пруд имеет только это предприятие. Специалист предприятия не смог сказать точно, какого рода отходы сбрасывались в водоем. В то же время местные жители сообщали, что из трубы стекала то пена, то окрашенная жидкость.

Известно, что по факту произошедшего свою доследственную проверку начало УМВД России по городскому округу Подольск.