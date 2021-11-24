Скорая помощь перевернулась в центре Москвы, есть пострадавшие

Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в центре Москвы. Автомобиль экстренной службы столкнулся с другой машиной, после чего перевернулся, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии пострадала санитарка скорой. Сейчас ее везут в больницу.

По словам одного из участников ДТП, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.