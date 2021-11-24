https://news.day.az/world/1407424.html Скорая помощь перевернулась в центре Москвы, есть пострадавшие - ВИДЕО
Скорая помощь перевернулась в центре Москвы, есть пострадавшие - ВИДЕО
Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в центре Москвы. Автомобиль экстренной службы столкнулся с другой машиной, после чего перевернулся, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии пострадала санитарка скорой. Сейчас ее везут в больницу.
По словам одного из участников ДТП, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.
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