Производители стали в Турции установили рекорд

Объем производства стали в Турции в 2021 года вырос на 12,7 процента по сравнению с 2020 годом - до 40 млн тонн, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в понедельник в Ассоциации производителей стали Турции (TÇÜD), это рекордный показатель производства необработанной стали в истории республики.

Несмотря на неопределенность на рынке из-за мер протекционизма в мировой торговле, нехватки сырья и энергии, а также производственных ограничений в рамках мер по достижению цели сокращения выбросов углерода, сектор стальной промышленности Турции завершил год с успешными показателями.

Производство стали в Турции, которое сократилось на фоне пандемии коронавируса, начало расти с частичным восстановлением рынков.

Высокие темпы роста производства стали в Турции в апреле и мае прошлого года были связаны со значительными потерями в аналогичный период 2020 года.

Со второй половины прошлого года производство, потребление и внешняя торговля постепенно стабилизовались. Производство стали в целом за 2021 год достигло рекордного уровня в размере 40,4 млн тонн, увеличившись на 12,7 процента по сравнению с предыдущим годом.