Производители стали в Турции установили рекорд
Объем производства стали в Турции в 2021 года вырос на 12,7 процента по сравнению с 2020 годом - до 40 млн тонн, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в понедельник в Ассоциации производителей стали Турции (TÇÜD), это рекордный показатель производства необработанной стали в истории республики.
Несмотря на неопределенность на рынке из-за мер протекционизма в мировой торговле, нехватки сырья и энергии, а также производственных ограничений в рамках мер по достижению цели сокращения выбросов углерода, сектор стальной промышленности Турции завершил год с успешными показателями.
Производство стали в Турции, которое сократилось на фоне пандемии коронавируса, начало расти с частичным восстановлением рынков.
Высокие темпы роста производства стали в Турции в апреле и мае прошлого года были связаны со значительными потерями в аналогичный период 2020 года.
Со второй половины прошлого года производство, потребление и внешняя торговля постепенно стабилизовались. Производство стали в целом за 2021 год достигло рекордного уровня в размере 40,4 млн тонн, увеличившись на 12,7 процента по сравнению с предыдущим годом.
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