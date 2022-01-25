Испанские пожилые толкают банки к реформе

"Я стар, но я а не идиот," - это эмоциональное послание легло в основу развернутой в Испании кампании против дегуманизации банков, особенно в их взаимоотношениях с пожилыми клиентами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, 78-летний Карлос Сан Хуан составил петицию от имени граждан, которые хотят более внимательного и человечного отношения со стороны банковских служащих.

"Мне однажды пришлось несколько раз возвращаться из банка, не имея возможности снять ни цента, Меня там не принимали, так как у меня не была назначена встреча, они советовали мне записаться через приложение!", - рассказывает мужчина. Возмущенный Карлос составил петицию, за четыре дня ее подписали свыше 100 тысяч человек.

"С модернизацией банков мы, старики, остались за бортом", - жалуется один из подписантов.

"В банках всегда должен быть служащий, чтобы помочь нам утрясти дела", - еще одно мнение пожилой клиентки.

Внесение и снятие денег, переводы между счетами... с развитием интернет-банкинга клиент сегодня делает то, что раньше выполнял целый отдел специалистов. На фоне общественного недовольства испанские банки пообещали уже через месяц подготовить проект по лучшему обслуживанию и интеграции пожилых людей.