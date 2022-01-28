Италия: в четвёртом туре президент не избран

Безрезультатно закончился четвёртый тур выборов президента Италии. Депутаты и губернаторы вновь не смогли избрать главу государства, даже не смотря на то, что теперь для этого было бы достаточно простого большинства голосов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В числе кандидатов называют нынешнего премьера Марио Драги. Но аналитики считают, что это было бы далеко не лучшим решением.

Пьетро Паганини, политолог:

"Сейчас возможны два сценария. Номер один: Драги остаётся премьер-министром, и тем самым он обеспечит стабильность в стране и не уронит доверия к правительству. Международное сообщество и европейские институты сочли бы этот вариант более обнадёживающим. Но если Драги в итоге станет президентом на следующие 7 лет, я думаю, доверие к стране будет подорвано: ведь встанет вопрос о том, кто заменит его в кабинете министров, кто сможет в такое трудное время взять на себя и его политическую, и его технократическую роль, учитывая, что западный мир переживает кризис идентичности".

Кроме того, всё большее число голосов в каждом туре получают действующий президент Серджо Матарелла, а также сицилийский судья Нино ди Маттео, известный процессами против руководителей мафии. Тем не менее, и им далеко до 505 голосов, необходимых теперь для избрания главы государства.