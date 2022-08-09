В Германии растет популярность ломбардов

Глава Центрального союза германских ломбардов (ZDP) Вольфганг Шедль заявил агентству DPA о росте популярности ломбардов среди населения на фоне увеличения стоимости газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, на фоне роста цен на газ и сложной ситуации с энергоснабжением немцы относят свои украшения в ломбарды, чтобы получить деньги как можно скорее.

При этом Шедль не привел конкретных данных, но сообщил, что владельцы ломбардов "оживились" в последние недели. Также Шедль добавил, что потребность населения в кредитах может возрасти в ближайшее время из-за инфляции и высоких цен на электроэнергию.