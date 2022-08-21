Дочь Александра Дугина погибла при взрыве машины

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Взорвавшаяся машина принадлежит ее отцу, сообщил в воскресенье руководитель общественного движения "Русский горизонт", знакомый погибшей Андрей Краснов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, очень тяжелое событие, я знал Дарью лично. Даша приехала на большое дискуссионное событие, потому что "Традиции" - это фестиваль, но все же не в классическом виде, это обсуждение актуальных тенденций в культурном, музыкальном, кинематографическом, литературном направлениях. Я сам там присутствовал. Происшествие произошло, когда Даша повернула на Можайское шоссе, и возле населенного пункта Большие Вяземы случилась детонация, автомобиль загорелся сразу, полностью охватило его пламя, она потеряла управление, потому что на скорости ехала, и вылетела на противоположную сторону дороги", - сказал он.

Краснов добавил, что взорвавшийся автомобиль принадлежит Александру Дугину. "Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоем", - отметил он. По словам руководителя общественного движения "Русский горизонт", если бы детонация произошла непосредственно на парковке фестиваля в усадьбе Захарово, то последствия могли быть хуже.