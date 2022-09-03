Сотрудница аэропорта погибла из-за багажа пассажира

В США грузчица аэропорта погибла после того, как ее волосы застряли в ленте багажа. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в международном аэропорту Луи Армстронга в Новом Орлеане. Женщина работала над разгрузкой прибывающего самолета после его приземления - в один момент ее волосы застряли в ленте багажа.

Генеральный директор GAT Майк Хаф заявил, что сотрудница была тяжело ранена, ее госпитализировали в больницу, однако несмотря на усилия врачей, она скончалась.

От имени авиакомпании, в которой работала погибшая, и аэропорта были принесены соболезнования семье американки. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.