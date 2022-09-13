Ремесленникам в Германии грозит банкротство

В результате подорожания электричества и отопления многим ремесленным предприятиям Германии грозит банкротство, если им не предоставят экстренную помощь. Об этом заявил в интервью агентству DPA глава немецкой ассоциации квалифицированных ремесленников Ганс Петер Волльзайфер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он уточнил, что для предотвращения волны банкротств в секторе квалифицированных ремесел поддержка должна быть оказана сейчас.

Ассоциация квалифицированных ремесленников провела опрос среди граждан и выяснила, что 87% из них столкнулись с нарушением цепочек поставок и увеличением закупочных цен после начала конфликта в Украине, 70% - понесли убытки, 88% - пожаловались на подорожание электричества и отопления с начала года (на 62%).

По данным ассоциации, 70% лишь частично смогли переложить выросшие расходы на своих клиентов, а 27% - вообще не смогли этого сделать в основном из-за нежелания со стороны клиентов платить больше, либо обязательствами по действующим контрактам и сильной конкуренцией со стороны других организаций.

В опросе приняли участие 4200 жителей Германии.