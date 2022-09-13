Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки предсказал крупнейший в истории крах рынка и призвал переводить активы в криптовалюту, пока этого не произошло. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории", - написал автор своим поклонникам. Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.

При этом совсем недавно Кийосаки критиковал биткоин. "Я торгую биткойнами. Но я не думаю, что это имеет какую-то ценность. Я просто играю в игру", - признался он. В то же время Кийосаки неоднократно предупреждал о растущем пузыре цен на активы и предупреждал, что он лопнет.