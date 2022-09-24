США продолжат поставлять Тайваню оружие

Соединённые Штаты продолжат поставлять Тайваню оружие.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Около недели назад совершена продажа продвинутых вооружений Тайваню на $1,1 млрд. Мы продолжим это делать", цитируют его СМИ.

"Мы предоставим им средства, чтобы отражать угрозы, с которыми они продолжают сталкиваться. Определенно, со стороны КНР", - утверждал Кирби.