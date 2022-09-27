Курьерская доставка в Саудовской Аравии выходит на новый уровень. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в интернете стремительно распространяется ролик с летающим курьером, напоминающий кадры из фильма "Арабская ночь".

Только передвигается он не на ковре-самолете, а при помощи реактивного ранца. На видео можно наблюдать, как человек в желтом одеянии доставляет заказ клиентам на верхний этаж небоскреба.

До сих пор неясно - действительно ли в саудовском королевстве появилась столь прогрессивная услуга или же это всего лишь постановочное видео. Тем не менее - пользователи интернета оказались впечатлены.