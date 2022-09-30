Конгресс одобрил $12,4 млрд дополнительной помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

В четверг инициативу одобрил Сенат Конгресса, теперь ее должен подписать президент США Джо Байден.