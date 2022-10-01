Байден подписал закон, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инициативу ранее одобрил американский Конгресс. "В пятницу, 30 сентября 2022 года, президент подписал "Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях в Украину, 2023", который предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ и деятельности федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине", - говорится в документе.