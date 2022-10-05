ВОЗ предупредил в связи с коронавирусом

Коронавирус никуда не денется в ближайшее время, он продолжит мутировать и циркулировать в обществе. Об этом заявила в среду на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вирус продолжает мутировать, в настоящее время самыми распространенными по-прежнему остаются подварианты омикрон-штамма BA.5, - отметила она. - Мы будем жить с этим вирусом, он никуда не денется. Но, к счастью, у нас есть методы диагностики, лечения, вакцины, которые остаются эффективными инструментами для борьбы с заболеванием".

Очень важно использовать эти инструменты, подчеркнула ван Керкхове. "В Северном полушарии мы видим увеличение числа случаев заражения, а в некоторых странах - увеличение числа случаев госпитализации, в том числе в отделения интенсивной терапии, и смертей", - обратила внимание эксперт. Во многих случаях речь идет о людях, которые не были вакцинированы или прошли неполную вакцинацию. В связи с этим она призвала продолжить усилия по вакцинации населения и усилить готовность систем здравоохранения к борьбе с новой волной заболевания.