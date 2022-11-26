США намерены создать командование Космических сил в Южной Корее

Пентагон намерен организовать региональное командование Космических сил при воинском контингенте США в Южной Корее (USFK), чтобы следить за ракетными пусками КНДР. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве.

Эта будет вторая такая структура за пределами Соединенных Штатов на континенте, первая была недавно создана при Индо-Тихоокеанском командовании США на Гавайях.

Ожидается, что новый штаб к концу 2022 года будет интегрирован в организационную структуру Космических сил США.

Как отмечает агентство, новый орган должен помочь USFK отслеживать летательные аппараты, способные войти в экзосферу, в условиях, когда Северная Корея способна запустить межконтинентальную баллистическую ракету с ядерными боеголовками в континентальную Америку.

Военнослужащие США в Республике Корея будут в реальном времени обмениваться информацией о ракетных пусках и ядерной программе с американскими Космическими силами и штабом при Индо-Тихоокеанском командовании. Источники считают, что штатная численность нового органа будет меньше, чем в аналогичном штабе на Гавайях, где служат около 20 человек.