Иран намерен добиваться снятия всех санкций на переговорах в Вене

Основной целью, которую преследует Тегеран на переговорах в Вене по иранской ядерной программе, является снятие всех санкций, введенных бывшей администрацией США во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил во вторник агентству IRNA заместитель министра иностранных дел исламской республики и глава иранской делегации Али Багери Кани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Препятствия, воздвигнутые на пути получения Ираном экономической выгоды, должны быть полностью устранены", - указал он. По словам иранского дипломата, Тегеран обменивается сейчас с Евросоюзом важными посланиями, касающимися возвращения к взаимному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как отметил Багери Кани, в случае достижения сделки США, нарушившие соглашение по СВДП от 2015 года, "должны снять все санкции, и тогда после проведенной проверки будут реализованы обязательства Ирана в рамках этого соглашения".

В понедельник замглавы МИД Ирана сообщил о контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в преддверии планируемого во второй половине января визита его генерального директора Рафаэля Гросси в Тегеран. "Иран как страна, обладающая ядерным потенциалом, ядерными знаниями и технологиями, всегда поддерживала серьезное и эффективное сотрудничество с МАГАТЭ", - указал дипломат.