Госдолг США достигнет потолка

Соединенные Штаты достигнут потолка госдолга 19 января, американские законодатели должны принять оперативные меры по его повышению. Об этом говорится в письме, направленном в пятницу спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти американским министром финансов Джанет Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пишу, чтобы проинформировать вас о том, что начиная с четверга, 19 января 2023 года, непогашенный долг Соединенных Штатов, согласно прогнозам, достигнет лимита, установленного законом", - отмечается в документе. "Я почтительно призываю Конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов", - подчеркивается в документе.