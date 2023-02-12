https://news.day.az/world/1535888.html Последняя страна в Европе отменила масочный режим в транспорте
Последняя страна в Европе отменила масочный режим в транспорте
Глава минздрава Испании Каролина Дариас объявила об отмене обязательного масочного режима в общественном транспорте на фоне улучшения эпидемической ситуации с коронавирусом. Об этом Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Министр указала, что данная инициатива предусматривает отмену обязательного ношения масок в автобусах, самолетах, метрополитене, такси, водных судах и на улице.
Однако санитарную маску все еще нужно надевать в больницах и аптеках, но в ортопедических, слуховых и оптических центрах это уже не обязательно.
Отмечается, что Испания была единственной в Европейском союзе страной, в которой сохранялись масочные ограничения из-за COVID-19.
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