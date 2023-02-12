Последняя страна в Европе отменила масочный режим в транспорте

Глава минздрава Испании Каролина Дариас объявила об отмене обязательного масочного режима в общественном транспорте на фоне улучшения эпидемической ситуации с коронавирусом. Об этом Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр указала, что данная инициатива предусматривает отмену обязательного ношения масок в автобусах, самолетах, метрополитене, такси, водных судах и на улице.

Однако санитарную маску все еще нужно надевать в больницах и аптеках, но в ортопедических, слуховых и оптических центрах это уже не обязательно.

Отмечается, что Испания была единственной в Европейском союзе страной, в которой сохранялись масочные ограничения из-за COVID-19.