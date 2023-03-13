https://news.day.az/world/1545301.html Илон Маск хочет построить город в штате Техас - ВИДЕО
Илон Маск хочет построить город в штате Техас - ВИДЕО
Илон Маск хочет построить собственный город в Техасе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказали журналисты Wall Street Journal. Населенный пункт по плану расположится возле Остина. В городе будут жить сотрудники компаний Илона Маска. В округе уже есть несколько модульных домов, передает телеканал "Известия". Планируется строительство 110 жилищ с низкой арендной платой.
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