Илон Маск хочет построить город в штате Техас

Илон Маск хочет построить собственный город в Техасе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказали журналисты Wall Street Journal. Населенный пункт по плану расположится возле Остина. В городе будут жить сотрудники компаний Илона Маска. В округе уже есть несколько модульных домов, передает телеканал "Известия". Планируется строительство 110 жилищ с низкой арендной платой.