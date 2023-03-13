Бывший вице-президент США начал атаку на Трампа
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

"История привлечет к ответственности Дональда Трампа"

Экс-соратник и бывший вице-президент США Майкл Пенс начал новую атаку на Трампа при активной поддержке напрямую аффилированного с "демократами" CNN.

Часть Республиканской партии США продолжает отчаянно сопротивляться внутрипартийной консолидации вокруг Трампа накануне праймериз и президентских выборов в США в 2024 году.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.