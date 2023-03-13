https://news.day.az/world/1546044.html Бывший вице-президент США начал атаку на Трампа - ВИДЕО
Бывший вице-президент США начал атаку на Трампа - ВИДЕО
"История привлечет к ответственности Дональда Трампа"
Экс-соратник и бывший вице-президент США Майкл Пенс начал новую атаку на Трампа при активной поддержке напрямую аффилированного с "демократами" CNN.
Часть Республиканской партии США продолжает отчаянно сопротивляться внутрипартийной консолидации вокруг Трампа накануне праймериз и президентских выборов в США в 2024 году.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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