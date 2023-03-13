Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 48 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, в результате землетрясений погибло 48 448 человек.