https://news.day.az/world/1546164.html Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 48 тысяч
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 48 тысяч
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 48 тысяч человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, в результате землетрясений погибло 48 448 человек.
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