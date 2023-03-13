В Великобритании продлят работу пабов в праздничные дни по случаю коронации Карла III

Пабы в Великобритании смогут работать на два часа дольше во время праздников в период с 5 по 7 мая по случаю коронации Карла III. Об этом сообщила вещательная корпорация "Би-би-си" со ссылкой на заявление МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, лицензии на работу пабов будут продлены с 23:00 до 01:00. По словам главы МВД Соединенного Королевства Суэллы Браверман, речь идет о "знаменательном событии, заслуживающем особого празднования".

Церемония коронации 74-летнего Карла III состоится 6 мая - через восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии 2 тыс. человек. 7 мая у стен Виндзорского замка состоится концерт с участием "легенд мировой музыки и современных звезд", имена которых пока не разглашались.