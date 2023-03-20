https://news.day.az/world/1548243.html Турция будет экспортировать порядка 40 млрд кубометров газа
Турция будет экспортировать порядка 40 млрд кубометров газа
Турция, возможно, будет экспортировать около 40 млрд кубометров газа по создаваемому на ее территории хабу.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
По его словам, газовый хаб на территории страны может заработать в течение года.
"Теперь у нас есть собственный черноморский газ. Мы в состоянии потреблять в год порядка 55-60 млрд куб. м газа, можем обеспечить поставки в систему газопроводов в рамках хаба 100 млрд куб. м газа, и будем поставлять на экспорт 40 млрд куб. м газа", - отметил Фатих Донмез.
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