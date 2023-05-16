https://news.day.az/world/1564867.html МВД Турции объявило об успешной ликвидации террористов в Ширнаке
МВД Турции объявило об успешной ликвидации террористов в Ширнаке
Спецназ жандармерии нейтрализовал еще двух вооруженных террористов в районе Бестлер Дерелер в юго-восточной турецкой провинции Ширнак.
Как сообщили в МВД Турции, число боевиков, нейтрализованных в рамках начатой накануне операции, достигло трех. При ликвидации боевиков задействованы БПЛА и ударные вертолеты Atak.
В перестрелке с террористами погибли двое жандармов, есть раненые.
В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших.
Ранее, мы сообщали о ликвидации особо опасного террориста, занимавшегося обучение и вербовкой в Сирии.
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