МВД Турции объявило об успешной ликвидации террористов в Ширнаке

Спецназ жандармерии нейтрализовал еще двух вооруженных террористов в районе Бестлер Дерелер в юго-восточной турецкой провинции Ширнак.

Как сообщили в МВД Турции, число боевиков, нейтрализованных в рамках начатой накануне операции, достигло трех. При ликвидации боевиков задействованы БПЛА и ударные вертолеты Atak.

В перестрелке с террористами погибли двое жандармов, есть раненые.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее, мы сообщали о ликвидации особо опасного террориста, занимавшегося обучение и вербовкой в Сирии.