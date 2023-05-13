Спецслужбы Турции нейтрализовали террориста

Усилиями Национальной разведывательной организации Турции в районе Талль-Хамис на севере Сирии нейтрализован один из главарей YPG (сирийское крыло PПK) Хайдар Демирель, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

По данным источников в силовых структурах в Анкаре, Демирель под позывным "Багер Тюрк" руководил деятельностью преступной организации в провинции Аль-Холь.

Удар по террористу был нанесен в момент, когда он обучал новую группу боевиков YPG/PKK.

Спецслужбы Турции вели слежку за "Багером Тюркемом" с 2020 года, когда тот "курировал" деятельность PПK в сирийской провинции Хасеке.