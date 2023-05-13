https://news.day.az/world/1564020.html Спецслужбы Турции нейтрализовали террориста
Спецслужбы Турции нейтрализовали террориста
Усилиями Национальной разведывательной организации Турции в районе Талль-Хамис на севере Сирии нейтрализован один из главарей YPG (сирийское крыло PПK) Хайдар Демирель, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.
По данным источников в силовых структурах в Анкаре, Демирель под позывным "Багер Тюрк" руководил деятельностью преступной организации в провинции Аль-Холь.
Удар по террористу был нанесен в момент, когда он обучал новую группу боевиков YPG/PKK.
Спецслужбы Турции вели слежку за "Багером Тюркемом" с 2020 года, когда тот "курировал" деятельность PПK в сирийской провинции Хасеке.
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