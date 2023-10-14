https://news.day.az/world/1606605.html Началось последнее Солнечное затмение этого года
Началось последнее Солнечное затмение этого года
Началось последнее Солнечное затмение 2023 года.
Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), затмения началось сегодня в 19:03:45 по бакинскому времени и завершится 15 октября в 00:55:11.
Солнечное затмение продлится 5 часов 51 минуту 26 секунд.
Центральное затмение начнется в 20:10:09 и закончится в 23:48:56. Процесс продлится 3 часа 38 минут 47 секунд.
Затмение наблюдается в Западной Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане и в Арктике.
В Азербайджане затмение наблюдаться не будет.
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