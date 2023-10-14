Началось последнее Солнечное затмение этого года

Началось последнее Солнечное затмение 2023 года.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), затмения началось сегодня в 19:03:45 по бакинскому времени и завершится 15 октября в 00:55:11.

Солнечное затмение продлится 5 часов 51 минуту 26 секунд.

Центральное затмение начнется в 20:10:09 и закончится в 23:48:56. Процесс продлится 3 часа 38 минут 47 секунд.

Затмение наблюдается в Западной Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане и в Арктике.

В Азербайджане затмение наблюдаться не будет.