Турция и Иран подпишут соглашения о сотрудничестве

Планируется визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию. Визит намечен на 4 января.

Как передает Day.Az, помимо обсуждения многих двусторонних и региональных вопросов в рамках визита ожидается, что Турция и Иран предпримут шаги в направлении конкретного сотрудничества, особенно в борьбе с терроризмом. С другой стороны, объем торговли между двумя странами, достигший в 2012 году 22 миллиардов долларов США, из-за санкций и пандемии снизился примерно до 6 миллиардов долларов. Планируется довести этот показатель до 30 миллиардов долларов.

Одним из вопросов, которые будут обсуждаться в ходе визита, является увеличение количества пунктов пропуска между Турцией и Ираном за счет строительства еще трех (Гюрбулак, Капыкёй и Эсендере). С согласия иранской стороны планируется открыть еще два таких пункта.

Предполагается, что в ходе визита между двумя странами будет подписано в общей сложности десять меморандумов о взаимопонимании.

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